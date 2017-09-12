67. Frankfurt Otomobil Fuarı (Iaa) Başladı

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan ve iki yılda bir yapılan 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA), kapılarını iki gün boyunca basın mensuplarına açtı. Almanya'nın Frankfurt kentinde 14-24 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın bu yılki ana teması "geleceği yaşayın" olarak belirlendi.



Fuarda klasik fosil yakıtlı modellerden çok ziyaretçiler geleceğin otomobilleri olarak görülen elektrikli otomobillerle yakından ilgilendi. Emisyon skandallarının gölgesinde yeni modellerini tanıtan Alman otomobil şirketlerinden Mercedes, Audi ve Porsche gibi markaların yeni modelleri yoğun ilgi görüyor.



Geleceğin otomobillerinin çevre dostu olmasına özen gösteren üreticiler, elektronik ve çevre dostu yakıt tüketen araçların gelecekte piyasalarda daha da yaygın olacağını dikkate alarak, yeni modellerini fuarda ortaya koydular.



Otomobil sektörüne teknoloji üreten şirketlerin de yer aldığı fuarda, Uzak Doğu ülkelerinin ağırlığı ciddi manada hissediliyor.



Öte yandan, fuara Alfa Romeo, Aston Martin, DS Automobiles, Fiat, Infiniti, Jeep, Mitsubishi, Peugeot, Rolls-Royce, Tesla ve Volvo'nun katılmaması büyük eksiklik olarak değerlendirildi.



Greenpeace çevre örgütü Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA)'da eylem yaparak otomobil endüstrisini değişim yapmaya çağırarak, otomobillerin çevreye olan zararlarına dikkat çekti. 'Petrolle geleceğimiz olamaz' pankartları açan Greenpeace gönüllüleri otomobil üreticilerinin daha fazla çevre dostu araç üretmelerini istediler. Fuarı bir milyonu yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. - FRANKFURT