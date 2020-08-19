66 nerenin plaka kodu? 66 plakası nereye ait, hangi şehir? Yozgat ilçe plaka harfleri
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66 nerenin plaka kodu? 66 plakası nereye ait, hangi şehir? Yozgat ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 66 plakası nerenin, hangi ile ait?

66 nerenin plaka kodu? 66 plakası nereye ait, hangi şehir? Yozgat ilçe plaka harfleri
19.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:37

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 66 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, kara yollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 66 plakasının detaylarını aktaralım.

66 NERENİN PLAKA KODU?

66 plakası hangi şehre ait : Yozgat

66 plakası Yozgat iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 66 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Yozgat şehrine ait demektir. Yozgat'ın plakası 66'dır. Peki Yozgat ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

YOZGAT İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF GRUPLARI

Plaka kodu 66 olan Yozgat'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Yozgat'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 66 Yozgat plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Yozgat Merkez ilçesi plaka harfleri :

66 AC 001 - 66 AZ 999

66 DA 001 - 66 DE 999

66 DK 001 - 66 DK 999

66 DP 001 - 66 DR 999

66 DU 001 - 66 DZ 999

66 M 0001 - 66 M 1000

66 SA 001 - 66 SA 999

66 T 0001 - 66 T 1000

Boğazlıyan ilçesi plaka harfleri :

66 DF 001 - 66 DH 999

66 DL 001 - 66 DN 999

66 DS 001 - 66 DT 999

66 EA 001 - 66 EZ 999

66 M 1501 - 66 M 2000

66 T 1501 - 66 T 2000

Çekerek ilçesi plaka harfleri :

66 FA 001 - 66 FZ 999

66 M 2501 - 66 M 3000

66 T 2751 - 66 T 3000

Akdağmadeni ilçesi plaka harfleri :

66 HA 001 - 66 HH 999

66 M 1001 - 66 M 1500

66 T 1001 - 66 T 1500

Yerköy ilçesi plaka harfleri :

66 KA 001 - 66 KZ 999

66 M 4501 - 66 M 5000

66 T 4751 - 66 T 5750

Sorgun ilçesi plaka harfleri :

66 LA 001 - 66 LZ 999

66 M 3501 - 66 M 4000

66 T 3501 - 66 T 4500

Çayıralan ilçesi plaka harfleri :

66 M 2001 - 66 M 2500

66 RA 001 - 66 RC 999

66 T 5751 - 66 T 6000

Sarıkaya ilçesi plaka harfleri :

66 M 3001 - 66 M 3500

66 NA 001 - 66 NZ 999

66 T 3001 - 66 T 3500

Şefaatli ilçesi plaka harfleri :

66 M 4001 - 66 M 4500

66 PA 001 - 66 PD 999

66 T 4501 - 66 T 4750

66 nerenin plaka kodu? 66 plakası nereye ait, hangi şehir? Yozgat ilçe plaka harfleri

Sonuç itibariyle 66 plakası Yozgat şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

YOZGAT PLAKA KODU KAÇTIR?

Yozgat ilimizin plaka kodu 66'dır. Yollarda gördüğümüz 66 plakalı arabalar Yozgat şehrine ait demektir.

YOZGAT TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Yozgat telefon alan kodu 354'dür. Yani 0354 numarasıyla başlayan telefon kodları Yozgat şehrine aittir.

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