6653 kişinin hayatını kaybettiği "Erzincan depremi" unutulmuyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 30 yıl önce meydana gelen ve 653 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı, çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü 6,8 büyüklüğündeki deprem akıllardan çıkmıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 13 Mart 1992'de kentte yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Terzibaba Mezarlığı'ndaki 1992 Erzincan Deprem Şehitleri Anıtı'nı ziyareti sırasında AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yapılardaki imalat hatalarının, depremde can kayıplarının temel sebebi olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Aksun, deprem sonrası kentteki inşaatların deprem yönetmeliğine uygunluğunun takip edildiğini belirtti.

"1992'den bugüne mevcut yapıların yüzde 42'si yeniden yıkılıp, yapıldı"

Aksun, şöyle konuştu:

"1992'den bugüne kadar mevcut bütün yapıların yüzde 42'si yıkılıp yeniden yapıldı. Geriye kalan yüzde 58'lik dilim için de bir pilot bölge uygulama olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza sunduk. Buradan uygun kredilerle bu depremde hasar gören binaların yenilenmesi gerektiği raporunu ilgili Bakanlığımıza ve il müdürlüğümüze sunduk. Erzincan deprem kuşağı üzerinde olması nedeniyle hem yapım hem imalat hem de kullanılan malzemenin çok verimli olması gerekiyor."

Artık binaların rastgele zeminler üzerine kurulmadığına işaret eden Aksun, yapılan zemin etütleriyle inşaatlara başlandığını kaydetti.

"Füze saldırısı zannetmiştik"

Aksun, Erzincan depreminin o dönem ramazan ayına denk geldiğini dile getirerek, "Teravih namazında bulunuyorduk. O günkü deprem, malum Irak savaşının olduğu bir döneme denk gelmişti. Füze atıldı diye düşünmüştük ama herkes deprem olduğunu dışarıya çıkınca fark etti. " dedi.

Kentin kısa sürede ayağa kaldırıldığını ve 7,5 kat büyüyen şehrin imar revizyon planının yeniden güncellenmesi için müracaat yaptıklarını anlatan Aksun, herkesten gelecekte acılar yaşanmaması için tedbirli olmasını istediklerini söyledi.

Aksun, kentin yatay mimariye sahip olduğunu ve bu şekilde devam edeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzincan yatay mimari ile şekillenmiş bir şehir. Bu yatay mimarinin devamı için elimizden geleni yapıyoruz. Çok katlı binaların şehrin silüetini bozacağı herkes tarafından bilinmekte. Mümkün mertebe bundan sonraki yapılaşmaların, yeni alanların yine eski Erzincan'ı andıracak kadar bahçeli evler, konutlar olmasını ve az katlı olmasını dikkate alarak yol haritamızı belirledik. İnşallah bunu sürdürülebilir kılacağız."