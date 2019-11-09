650 öğrenci maske takarak 'Lösemi'ye dikkat çekti

09.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:49

Elazığ'da bir lisede yaklaşık 650 öğrenci maske takarak, lösemi hastalığına dikkat çekti.



Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında maske takarak lösemiye dikkat çekti. Yaklaşık 650 öğrenci ve öğretmen, 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' mottosu ile maske taktı. Daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilere yönelik seminer düzenlendi. Seminer Kapsamında Medical Park Elazığ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. İsa Altın ve Çocuk Psikiyatri Uzm. Dr. Azad Asafov, sinevizyon gösterimi destekli lösemi hastalığının önemi hakkında bilgiler aktardı.



650 öğrenci ile maske takarak güzel bir etkinlik yaptıklarını belirten Okul Müdürü Murat Koç, " 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında okulumuzda güzel bir etkinlik yaptık. 650 öğrencimiz ile sabah maskelerimizi takarak güzel bir farkındalık oluşturduk. Akabinde de Medical Park Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı İsa Altın ve Çocuk Psikiyatri Uzmanı Azad Asafov ile 9. ve 10. sınıflara yönelik hastalık ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk "dedi.



Lösemi hakkında bilgi verdiklerini aktaran İç Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. İsa Altın, " Lösemi Haftası olması münasebetiyle farkındalık oluşturmak adına öğrencilere hastalık ile ilgili bilgiler verdik. Lösemi, çocukluk çağında en sık görülen tümör ve sık görülen kanser. Onun için özellikle çocukların bu konu hakkında bilgili olması lazım. Hastalığı bulguları ve seyri konusunda bilgiler aktardık. Bu seminerin faydalı olduğunu da düşünüyorum" diye konuştu.



Erken teşhis, hızlı karar ve doğru tedavinin önemine vurgu yapan Çocuk Psikiyatri Bölümünden Uzm. Dr. Azad Asafov ise, Kanser teşhisi konulan veya kanserle savaşan çocukların, ailelerinin duygusal süreçte çok iyi anlaşılması gerektiğini aktardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA