65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayramın ilk günü sokağa çıkmanın tadını çıkardı Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bayramın ilk günü sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bayramın ilk günü sokağa çıkmanın sevincini yaşadı. Kent genelinde saat 12.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı gözlendi. Evi Mevlana Türbesine yakın olan vatandaşlardan bazıları türbe dışından dua ederken bazıları da yürüyüş yaparak vakit geçirdi. Arkadaşıyla evi yakın olduğu Mevlana Meydanı'na gelen Tülin Barat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydanda yürüyüş yaparak vakit geçirdiklerini söyledi. Barat, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen sokağa çıkma iznin, hafta içerisinde verilmesini istediklerini belirterek, "Resmi işlemler ile banka işlemlerimizi yapmakta zorlanıyoruz. İnşallah yetkililer sesimiz duyar. Evimiz mevlana meydanına yakın olduğu için burda yürüyüş yapmaya çıktık. Bu vesileyle Mevlana hazretlerine dua etmiş olduk." şeklinde konuştu. Kaynak: AA