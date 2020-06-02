65 yaş üstü vatandaşlara sepette çay servisi
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65 yaş üstü vatandaşlara sepette çay servisi

65 yaş üstü vatandaşlara sepette çay servisi Gümüşhane'de yeniden açılan çay ocaklarına gidemeyen 65 yaş üzeri vatandaşlara sepette çay servisi yapıyor Gümüşhane'de çay ocaklarının açılmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar evlerine yakın olan çay...

02.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:47

65 yaş üstü vatandaşlara sepette çay servisi

Gümüşhane'de yeniden açılan çay ocaklarına gidemeyen 65 yaş üzeri vatandaşlara sepette çay servisi yapıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de çay ocaklarının açılmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar evlerine yakın olan çay ocaklarından sepetle çay siparişi veriyor.

Gümüşhane'deki çay ocağı ve kıraathanelerin baş müdavimleri olan 65 yaş ve üzeri yaştaki vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buralara gidememenin hüznünü yaşarken Karadenizli zekasını kullanarak kendince pratik çözümler bulmaya başladı.

Hasanbey Caddesinde uzun yıllardan beri çay ocağı işleten İbrahim Akçay, 77 gün sonra yayımlanan genelgeyle yeniden hizmet vermeye başlamasının ardından işletmesinin karşısında bulunan apartmanın 2. katındaki 65 yaş üzeri Raif Yalçın'a sarkıttığı sepetle çay servisi yaptı.

65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çay ocağının önünde oturan vatandaşları görünce balkondan çay siparişi veren Yalçın'a çayını götüren Akçay, iple sarkıttığı sepete koyduğu sıcak çayını gönderdi ve boş bardağı da yine aynı şekilde aldı. Çay ocağı önünde oturan gençler tarafından tatlı ikramı da aynı yöntemle yapılan Yalçın hem kendisine çay getiren Akçay'a hem de ikramlarda bulunan gençlere teşekkür etti.

65 yaş üstü vatandaşlara sepette çay servisi

Kaynak: İHA

Manşet

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