65 yaş üstü vatandaşlar sokakta
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65 yaş üstü vatandaşlar sokakta

65 yaş üstü vatandaşlar sokakta Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

10.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:54

65 yaş üstü vatandaşlar sokakta

ANKARA - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşları kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının her gün saat 10.00 - 20.00 arasında kaldırılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda, Ankara'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal mesafe kuralını önemseyerek yürüyüş yapması, banklarda oturması ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında her gün dışarı çıkacakları için çok sevinçli olduğunu belirten Perihan Salman (77), "En sonunda çıktık dışarıya, çok şükür çıktık. Verilen karara çok sevindim. Yürüme sıkıntım vardı. Ayaklarım evde dura dura keçe oldu. Evde yürüyüş yapıyorum ama buna benzemiyor. Cumhurbaşkanımıza Allah iyilikler versin. Ortama iyilik versin" ifadelerini kullandı.

Verilen kararları uygun bulduğunu aktaran İsmail Bal ise, "Ben birden salmasınlar diye düşündüm. Günlük 10 saatlik bir süre vermişler, bu bir müddet devam eder inşallah kalkar. Çünkü, sil baştan olursa her şey daha kötü olur" şeklinde konuştu.

65 yaş üstü vatandaşlar sokakta

Kaynak: İHA

Manşet

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