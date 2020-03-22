65 yaş üstü vatandaşlar otogardan alınıp, bimekan evine götürüldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 65 yaş üstü vatandaşlar otogardan alınıp, bimekan evine götürüldü - Haber
Antalya, Polis

65 yaş üstü vatandaşlar otogardan alınıp, bimekan evine götürüldü

65 yaş üstü vatandaşlar otogardan alınıp, bimekan evine götürüldü Antalya'da memleketlerine dönmeye çalışan yaşlılar kaçamadı Otogardan alınan 75 yaşındaki vatandaş: "Benim huzurevinde ne işim var?

22.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:01
65 yaş üstü vatandaşlar otogardan alınıp, bimekan evine götürüldü

65 yaş üstü vatandaşlar otogardan alınıp, bimekan evine götürüldü

Antalya'da memleketlerine dönmeye çalışan yaşlılar kaçamadı

Otogardan alınan 75 yaşındaki vatandaş: "Benim huzurevinde ne işim var?"

ANTALYA - Antalya'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak şehirlerarası otobüs terminalinde polis tarafından toplanan 65 yaş üstü vatandaşlardan evleri olmayanlar, 'Bimekan Evi'ne götürüldü

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uymayan bazı vatandaşlar sabah erken saatlerde parklara, sokaklara ve otogarlara gitti. Polis, kimlik kontrolünde 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.

Antalya'nın mahallelerinde 65 yaş üstü vatandaşların sokakta olup olmadığı konusunda denetim yapan polisler, aynı zamanda şehirlerarası otobüs terminalinde de görev aldı. Terminalde yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yapan ekipler, evleri olan vatandaşları eve gönderirken, evi olmayanları ise Büyükşehir Belediyesi Bimekan Evi'ne getirdi.

"Benim huzurevinde ne işim var?"

Antalya'dan Zonguldak'a gitmek için otogara giden Selahattin Özmen (75), "Akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O saatte ben nereye gideyim? Araba bulamam. 'Yarın sabah gideyim' dedim. O saatte araba bulamadığım için otogara geldim, polis 'olmaz' dedi, 'huzurevine gideceğiz' dedi. Benim huzurevinde ne işim var? Varsa bir hastalığım doktor muayene etsin göndersin beni. Zonguldak Ereğli'ye gidecektim. Olmaz ki böyle. İnsan memleketine gidiyor ne yapacak huzurevinde? Morali bozulacak" dedi.

Öte yandan, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise bazı vatandaşlar spor yapmaya, bisiklet sürmeye, bazıları ise sahilde oturmaya devam etti.

65 yaş üstü vatandaşlar otogardan alınıp, bimekan evine götürüldü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

65 yaş üstü vatandaşlar otogardan alınıp, bimekan evine götürüldü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haber
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haber
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haber
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Abla kardeş aynı kaderi paylaştı! Biri mezarda diğeri savaşıyor Haber
Abla kardeş aynı kaderi paylaştı! Biri mezarda diğeri savaşıyor
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haber
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haber
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti
Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
'Deniz Aytekin koronavirüs oldu' iddialarına babasından yalanlama
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise James Bond Ender Saraç Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: 65 yaş üstü vatandaşlar otogardan alınıp, bimekan evine götürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 15:58:39. #1.14#
title