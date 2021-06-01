65 yaş üstü toplu taşıma kullanabiliyor mu? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?
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65 yaş üstü toplu taşıma kullanabiliyor mu? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?

65 yaş üstü toplu taşıma kullanabiliyor mu? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı?
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65 yaş üstü toplu taşıma yasağı var mı, sorusu İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayınlanmasıyla netlik kazandı. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran itibariyle normalleşmeye yönelik alınan kararı açıkladı. Yasak ve kısıtlamalar yönelik yapılan açıklamaların ardından İçişleri Bakanlığı 1 Haziran genelgesini yayımladı. 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından muaf mı?

65 yaş üstü toplu taşıma yasağı var mı, sorusu İçişleri Bakanlığı genelgesiyle netlik kazandı. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran itibariyle normalleşmeye yönelik alınan kararı açıkladı. Yasak ve kısıtlamalar yönelik yapılan açıklamaların ardından İçişleri Bakanlığı 1 Haziran genelgesini yayımladı. 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte detaylar haberimizde…

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİYOR MU?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.

TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

1- Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

Otobüs, tren vb. şehirler arası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında aynı adreste ikamet eden ve aynı çekirdek aileden (eş, anne-baba, kardeş) olan kişiler, hesaplamaya dahil edilmeyecek ve yan yana seyahat etmelerine izin verilecektir.

Ayrıca 2+1 koltuk düzenindeki şehirler arası toplu taşıma yapan otobüslerde her iki cam kenarındaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup (ortadaki koltuklar boş bırakılacaktır), yolcu taşıma kapasitesi buna göre belirlenecektir.

2- Şehir içi toplu ulaşım araçları (minibüs, midibüs vb.) ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle getirilen esaslar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabileceklerdir.

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