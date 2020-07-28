65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üzeri seyahat belgesi kaç gün geçerli? 65 yaş üstü vatandaşların, koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması yeniden düzenlendi. Peki 65 yaş üstü seyahat belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi nereden alınır sorusu 65 yaş üstü vatandaşların araştırıdığı konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genege ile seyahat izin belgesi kaç gün geçerli ve nasıl alınır gibi tüm detaylar belirtilmişti. Saat 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkabilen 65 yaş üstü için seyahat belgesi detayları...

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'nın 82 ile gönderdiği genelgeye göre, turizm amaçlı olarak 65 yaş üstü vatandaşlar izin belgesiyle seyahat edebilecekler. Bu düzenlemenin istisnaları ise 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları olarak belirtildi.

65 yaş ve üzerindekiler 'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmmeden belgeye ulaşabilecekler. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

65 yaş üstü vatandaşların kendileriyle, aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekler. "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekler.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ EKRANI...

SEYAHAT İZİN BELGESİ KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Yayımlanan genelge kapsamında 65 yaş üzeri kişilerin, seyahat izin belgesi ile yolculuk yapacakları şehirde en az 1 ay (30 gün) kalması gerekiyor.