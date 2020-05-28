65 yaş sınırına takılıp evde kaldı, topladığı hurda malzemelerde elektrik üretti 65 yaş sınırına takılıp evde kaldı, topladığı hurda malzemelerde elektrik üretti 65 yaşındaki sulama birliği başkanı, kısıtlamayı fırsata çevirdi Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan İsmail Yat...

65 yaş sınırına takılıp evde kaldı, topladığı hurda malzemelerde elektrik üretti

65 yaşındaki sulama birliği başkanı, kısıtlamayı fırsata çevirdi

MALATYA - Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan İsmail Yat bu kısıtlamayı fırsata çevirdi. Atölyesine kapanan yaşlı adam, bu süreçte yaptığı düzenek ile 9 KW elektrik üretmeyi başardı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürerken, risk gurubunda yer aldıkları için uzunca bir dönemdir evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen 65 yaş ve üstü yaşlılar, salgının biran önce bitmesi temennisi ile bekliyor. Ancak bu süreçte evde oturmayı seçmeyen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki İsmail Yat, atölyesine kapanarak elektrik üretmek için kolları sıvadı.

Aynı zamanda Erkenek Sulama Birliği Başkanı da olan yaşlı adam, atölyesinde topladığı hurda malzemeler ile kurduğu düzenekten elektrik üretiyor. Su yardımı ile çalışacak olan düzeneğinden şimdilik 9 Kw elektrik ürettiğini söyleyen Yat, aynı düzenekten 2 adet daha yaparak daha fazla elektrik üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Korona günlerinde evde kalmak yerine evinin yanındaki atölyesinde ne yapabilirim diye bu işe başladığını anlatan Yat, çevreden topladığı hurda malzemeler ile uzun uğraşlar sonucunda bu sistemi kurmayı başardığını söyledi.

İcadını incelemeye gelen Erkenek Mahallesi Muhtarı Cengiz Yalvaç ve Reşadiye Muhtarı Abuzer Sultanoğlu'na nasıl elektrik üreteceğini anlatan İsmail Yat, "Şimdi Allah kısmet ederse bu düzenekle ile ürettiğim elektrikten lambaları, buzdolabını, televizyonu ve çamaşır makinesini çalıştırabiliriz" dedi.

İlerleyen günlerde kurduğu düzeneği tam faaliyete geçireceğini de söyleyen Yat, "Ömrüm elverirse eğer iki tane daha yapacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA