65 yaş sınırına takılıp evde kaldı, topladığı hurda malzemelerde elektrik üretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

65 yaş sınırına takılıp evde kaldı, topladığı hurda malzemelerde elektrik üretti

65 yaş sınırına takılıp evde kaldı, topladığı hurda malzemelerde elektrik üretti 65 yaşındaki sulama birliği başkanı, kısıtlamayı fırsata çevirdi Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan İsmail Yat...

28.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:47

65 yaş sınırına takılıp evde kaldı, topladığı hurda malzemelerde elektrik üretti

65 yaşındaki sulama birliği başkanı, kısıtlamayı fırsata çevirdi

MALATYA - Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan İsmail Yat bu kısıtlamayı fırsata çevirdi. Atölyesine kapanan yaşlı adam, bu süreçte yaptığı düzenek ile 9 KW elektrik üretmeyi başardı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürerken, risk gurubunda yer aldıkları için uzunca bir dönemdir evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen 65 yaş ve üstü yaşlılar, salgının biran önce bitmesi temennisi ile bekliyor. Ancak bu süreçte evde oturmayı seçmeyen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki İsmail Yat, atölyesine kapanarak elektrik üretmek için kolları sıvadı.

Aynı zamanda Erkenek Sulama Birliği Başkanı da olan yaşlı adam, atölyesinde topladığı hurda malzemeler ile kurduğu düzenekten elektrik üretiyor. Su yardımı ile çalışacak olan düzeneğinden şimdilik 9 Kw elektrik ürettiğini söyleyen Yat, aynı düzenekten 2 adet daha yaparak daha fazla elektrik üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Korona günlerinde evde kalmak yerine evinin yanındaki atölyesinde ne yapabilirim diye bu işe başladığını anlatan Yat, çevreden topladığı hurda malzemeler ile uzun uğraşlar sonucunda bu sistemi kurmayı başardığını söyledi.

İcadını incelemeye gelen Erkenek Mahallesi Muhtarı Cengiz Yalvaç ve Reşadiye Muhtarı Abuzer Sultanoğlu'na nasıl elektrik üreteceğini anlatan İsmail Yat, "Şimdi Allah kısmet ederse bu düzenekle ile ürettiğim elektrikten lambaları, buzdolabını, televizyonu ve çamaşır makinesini çalıştırabiliriz" dedi.

İlerleyen günlerde kurduğu düzeneği tam faaliyete geçireceğini de söyleyen Yat, "Ömrüm elverirse eğer iki tane daha yapacağım" diye konuştu.

65 yaş sınırına takılıp evde kaldı, topladığı hurda malzemelerde elektrik üretti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti Haber
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı Haber
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Balık Kadın Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: 65 yaş sınırına takılıp evde kaldı, topladığı hurda malzemelerde elektrik üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 10:48:25. #1.14#
title