65 kilo esrar çıkan tırdaki iki şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
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65 kilo esrar çıkan tırdaki iki şüpheli serbest bırakıldı

65 kilo esrar çıkan tırdaki iki şüpheli serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 65 kilo 137 gram esrar çıkan tırdaki iki şahıs serbest bırakıldı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da 65 kilo 137 gram esrar çıkan tırdaki iki şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Adana'nın Ceyhan ilçesinde D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin yapığı çalışmada kuru üzüm yüklü bir tırda esrar olduğu bilgisine ulaşıldı. Tır D-400 karayoluna geldiği sırada polis tarafından durdurulup hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Yapılan aramada üzüm çuvalların arasına saklanmış halde 119 paket halinde 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi. Polis tırda bulunan iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar Şahin G. (23) ve Mehmet Ö.(32) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

65 kilo esrar çıkan tırdaki iki şüpheli serbest bırakıldı

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