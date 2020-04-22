64 yaşındaki terzi, 5 günlük gelirini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak 64 yaşındaki terzi, 5 günlük gelirini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak Sivas'ta bir esnaf, işlettiği terzihanesinin ve mağazasının 5 günlük gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak Sivas'ta bir esnaf, işlettiği terzihanesinin ve mağazasının 5 günlük gelirini Milli...

64 yaşındaki terzi, 5 günlük gelirini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak

Sivas'ta bir esnaf, işlettiği terzihanesinin ve mağazasının 5 günlük gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak

SİVAS - Sivas'ta bir esnaf, işlettiği terzihanesinin ve mağazasının 5 günlük gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası toplumun çeşitli kesimlerinden destek görüyor. Sivas'ta Gökçebostan mahallesinde 44 yıldır esnaflık yapan Nurettin Durmaz, terzihanesinin ve mağazasının 5 günlük gelirini Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek Milli Dayanışma Kampanya'sına bağışlayacak. Durmaz, iş yerlerinin camlarına astığı afişlerle kampanyaya destek olduğunu belirterek vatandaşlardan destek bekliyor.

Gençlere örnek olmak için kampanyaya destek olduğunu belirten 64 yaşındaki Nurettin Durmaz, "44 senelik esnafım 54 senelik terziyim. Kampanyaya şu anda destek vermek için terzihanem ve mağazamın 5 günlük gelirini bağışlıyorum. İnşallah bizden sonra daha farklı bağışları bekleriz insanlardan. Müşterilerimiz çok memnun oldular. Müşterimin kendileri de 'bu ne kadar' diye sordu. 20 lira dedim ve kendisi de 20 lirada bizden bağış olsun dedi. Çok güzel karşıladılar. Bizi de burada hem hanımımı hem kendimi hacı olarak tanıyorlar. Artık bu yaştan sonrada bizim yapacağımız şey bir yerlere yardım edebilmek olur. Örnek olmak istedik insanlara. İnsanlarda inşallah örnek alıp daha farklı şeyler yapar " dedi.

Müşterilerden Adnan Arif Şimşek ise çalışmanın çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyerek, Durmaz'a yaptıkları için teşekkür etti.

Kaynak: İHA