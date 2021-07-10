62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
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62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Birdirbir Çocuk Tiyatrosu'nun, "Sebzeler Ülkesi" oyunu çocukların beğenisini kazandı.

Çocuklar, eğlenirken sebzelerin yararları hakkında da bilgi sahibi oldu. Zaman zaman minik izleyicilerinde dahil olduğu oyunun sonunda çocuklar, tiyatro oyuncuları fotoğraf da çektirdi.

Şenlikler kapsamında Tiyatro Kare'nin "Ahududu" adlı oyunu Akşehirliler tarafından büyük ilgi gördü.

Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelen oyunda; Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Edibe Aysuda Dalğıç, ve Özgür Yetkin rol aldı.

Büyük beğeni toplayan oyun sonunda oyuncular Akşehirliler tarafından ayakta alkışladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, oyun sonunda, sanatçıları ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, şenliğe katılan sanatçılara teşekkür etti.

Halk oyunu ekiplerinden Başkan Akkaya'ya ziyaret

Şenliklerde gösterilerini sergileyen halk oyunları ekipleri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Border Bornova Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, Hotead Halk Oyunları Topluluğu, Gaziantep Delde Delyanlılar Gençlik ve Spor Kulübü, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Bolvadin Hoyek Halk Oyunları Ekibi ve Akşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin kabul edildiği ziyaret Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Akkaya, bu yıl salgın nedeniyle yabancı dans gruplarını davet edemediklerini anımsattı.

Şenlikte yer alan tüm halk oyunu ekiplerinin Akşehir'in turizm elçisi olduğunu belirten Akkaya, kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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