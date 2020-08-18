62 nerenin plaka kodu? 62 plakası nereye ait, hangi şehir? Tunceli ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 62 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 62 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 62 plakasının detaylarını aktaralım.

62 NERENİN PLAKA KODU?

62 plakası hangi şehre ait : Tunceli

62 plakası Tunceli iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 62 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Tunceli şehrine ait demektir. Tunceli'nin plakası 62'dir. Peki Tunceli ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

TUNCELİ İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 62 olan Tunceli'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Tunceli'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 62 Tunceli plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Tunceli Merkez ilçesi plaka harfleri :

62 A 0001 - 62 A 9999

62 AC 001 - 62 AF 999

62 M 0001 - 62 M 9999

62 T 0001 - 62 T 9999

Pertek ilçesi plaka harfleri :

62 AH 001 - 62 AK 999

Sonuç itibariyle 62 plakası Tunceli şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

TUNCELİ PLAKA KODU KAÇTIR?

Tunceli ilimizin plaka kodu 62'dir. Yollarda gördüğümüz 62 plakalı arabalar Tunceli şehrine ait demektir.

TUNCELİ TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Tunceli telefon alan kodu 428'dir. Yani 0428 numarasıyla başlayan telefon kodları Tunceli şehrine aittir.