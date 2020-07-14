6000 mAh Bataryalı Akıllı Telefon Geliyor!
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6000 mAh Bataryalı Akıllı Telefon Geliyor!

Apple iPhone'larda batarya kapasitesi yavaş yavaş artarken, Android telefonların pil kapasitesi 4000mAh, 5000mAh değerlerine ulaştı. Yeni mobil işlemciler daha fazla enerji tasarrufu sağlamasına rağmen 4000 mAh bataryanın altında altında akıllı telefonlar gördüğümüzde günü kurtarmayacağını düşünüyoruz.

6000 mAh Bataryalı Akıllı Telefon Geliyor!
14.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:50

Apple iPhone'larda batarya kapasitesi yavaş yavaş artarken, Android telefonların pil kapasitesi 4000mAh, 5000mAh değerlerine ulaştı. Yeni mobil işlemciler daha fazla enerji tasarrufu sağlamasına rağmen 4000 mAh bataryanın altında altında akıllı telefonlar gördüğümüzde günü kurtarmayacağını düşünüyoruz. Realme, gerçekten büyük kapasiteli bataryalı telefonla karşımıza çıkacağının müjdesini verdi. Şirketten kısa zamanda 6000 mAh bataryalı akıllı telefon modeli göreceğiz.

6000 mAh Bataryalı Telefon Realme'den Geliyor

Türkiye pazarında da etkili markalardan Realme, çok yakında 6000 mAh bataryalı telefon tanıtacak. Markanın Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Palson Yi, Instagram üzerinden paylaşımda bulundu. Yeni cihaz Realme'nin portföyündeki en büyük bataryalı telefon olacak. Cihaz hakkında tek paylaşılan bilgi büyük batarya. 6000 mAh bataryalı Realme akıllı telefon, birkaç hafta önce TUV Rheiland'in veritabanında BLP793 ürün numarasıyla görünmüştü. Endonezya'da tanıtılacağından muhtemelen orta seviye telefon olacak. Realme 7 serisi olabilir.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

We hear you, realme Fans! Super excited to announce our latest trendsetting technology, 6000mAh battery! As Favoritnya Anak Muda, we always listen to you guys, and put your feedback as our top priority. Many fans ask for a really big battery, and here it is now! Another trendsetting technology breakthrough from realme, we have been fully prepared to announce a 6000mAh battery smartphone for the first time very soon. Can you guess which product series that will come with 6000mAh battery? Stay tuned on @realmeIndonesia for more exciting news. #TrendsettingTechnology #FavoritnyaAnakMuda #DareToLeap

Palson Yi (@palsonyi)'in paylaştığı bir gönderi (13 Tem, 2020, 12: 37öö PDT)

Realme, "Realme hayranları, sizi dinliyoruz! Yeni trendi belirleyecek teknolojimiz, 6000 mAh bataryayı duyuracak olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz! Sizi her zaman dinliyor ve geri bildirimlerimizi önceliğimiz olarak alıyoruz. Birçok kullanıcımız gerçekten büyük batarya istiyor ve işte, karşınızda! Realme'den başka bir trendi belirleyecek teknoloji… Çok yakında ilk kez 6000 mAh bataryalı akıllı telefonu duyuracağız, hazırlıklarımızı tamamladık. 6000 mAh batarya ile gelecek ürün serisini tahmin edebilir misiniz? Daha heyecan verici haberler için Realme Endonezya'yı takipte kalın." diyor.

Kaynak: Tamindir

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