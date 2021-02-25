60 yılda bine yakın tekneyi suyla buluşturdu

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 60 yıldır tekne yapan Nedim Kaplan (80), bugüne kadar kendi iş yerinde ürettiği bine yakın tekneyi suyla buluşturdu. Mesleğin devamı için tekne ustalığı yapanlara işlerini bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Kaplan, "Bir tekneyi yapıp da suya bıraktığım zaman ömrüm artıyor" dedi.

İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Nedim Kaplan, kendi işletmesinde 1961 yılında başladığı tekne yapım ustalığını ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden tekne yapımı işi alan Kaplan, bugüne kadar bine yakın tekneyi suyla buluşturdu. Çocuk yaşlarındaki merakının ardından tekne ustalığına başlayan Kaplan, Sürmene'de çıraklık yaptıktan sonra kendi işinin patronu oldu. İlkokulu bitirdikten sonra tekne yapım kursuna gittiğini belirten Kaplan, "Yöremiz balıkçılıkla geçindiği için bu yörede tekne yapan yoktu. Tekne yapımının yeri Sürmene'ydi. Buradaki tekneler bakım için, yapım için Sürmene'ye getiriliyordu. Ben de bu işe meraklıydım. İlkokulu bitirdikten sonra kursa gittim. 7 ay kurs aldım. Kursu bitirdikten sonra tekne yapım işine de meraklı olduğum için 60'lı yıllarda Sürmene'ye gittim. 2- 3 sene kadar Sürmene'de çalıştım ve bu işi kavradım" dedi.

'BİR TEKNEYİ YAPIP, SUYA BIRAKTIĞIMDA ÖMRÜM ARTIYOR'Mesleğinin kaybolmaması için oğlunu yetiştirdiğini ifade eden Kaplan, "Çok zevkli bir meslek. Yani bir tekneyi yapıp da suya bıraktığım zaman ömrüm artıyor. Bir eser meydana çıkartıyorum, bir eser üretiyorum. Mesai gözetmiyoruz. Ben sabah ezanının peşinden kalkarım, gelir buraya iş başı yaparım. Saat 21.00- 22.00'ye kadar çalışırım. Bazen 23.00'e kadar çalıştığım da oluyor. Saat kollamam. Bu işin ölmemesi için devam etsin yapan arkadaşlar. Çok zevkli bir meslek bu, niye ölsün ki bu meslek? Aşağı yukarı 20 yıldan bu yana oğlumu bu mesleği sürdürmesi için yetiştiriyorum. Ben olmasam dahi benden sonra işi yürütecek kapasiteye sahip" şeklinde konuştu.

Babasıyla birlikte tekne yapan Onur Kaplan (47) da aldığı eğitimle bu işi sonuna kadar devam ettireceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurcan ŞANLI