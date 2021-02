60 yaşındaki Türk yüzücüden yeni başarı... 2020 yılının en iyi performans yarışmasında birinci oldu

MANŞ Denizi, Cebelitarık Boğazı, Catalina Boğazı, Manhattan Adası ve Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen 60 yaşındaki yüzücü Kamil Resa Alsaran, Dünya Açık Su Yüzme Federasyonu'nun (WOWSA) düzenlediği 2020 yılının en iyi performans yarışmasında adaylar arasında gösterildiğini ve 12 aday arasından halk oylamasıyla birinci olduğunu söyledi. Alsaran, "Ülkemize büyük bir paye kazandırdım. Bu yüzden çok gururluyum. WOWSA'nın performans ödülünü kazanan ilk Türk, ilk müslüman oldum. Neticede ülkemi tanıtmış oldum, çok mutluyum bu yüzden" dedi.

12 ADAY ARASINDAN BİRİNCİ OLDU

Şampiyon yüzücü Kamil Resa Alsaran, Manş Kanalı, Kuzey Kanalı ve Bristol Kanalı'nı geçerek "Orijinal Triple Crown" unvanını aldı. Bunun üzerine Dünya Açık Su Yüzme Federasyonu (WOWSA) Alsaran'ı 2020 yılının en iyi performans adayları arasında gösterdi. Alsaran, düzenlenen halk oylamasını kazanarak 12 aday arasında birinci oldu. Birinci olan Alsaran, duygularını, başarılarını ve hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

"KUZEY KANALI'NI GEÇEN EN YAŞLI ERKEĞİM"

Kamil Resa Alsaran daha önce hobi olarak yüzdüğünü söyleyerek, "47 yaşından sonra gerçek anlamda yaz kış antrenmanlar yapmaya başladım. 51 yaşına geldiğimde ilk önce Manş Denizi'ni geçtim 2012 yılında. Manş'ı geçen en yaşlı Türk olmuştum. 2015'de bir kere daha denedim bir daha geçtim. Manş'ı geçen en yaşlı Türk unvanını 54 yaşına taşıdım. Daha sonra Manhattan, Catalina, Cebelitarık'ı geçtim. Geçen sene de 2019'da Kuzey Kanalı'nı geçtim. Kuzey Kanalı'nı geçen en yaşlı erkeğim. Bu yüzden Guinness rekorlar kitabına girdim. 10 Eylül'de de Brsitol Kanalı var, Galler ve İngiltere arasında. 28 kilometre ve dünyanın en yüksek ikinci medcezirine sahip ve çok zorlu bir parkur. 1982'den sonra ilk defa bu parkuru geçen yedinci kişiyim. Bu parkuru geçen en hızlı ve yaşlı insanım. Bunlar da Guinness rekorlar kitabına girecek" dedi.

"WOWSA'NIN PERFORMANS ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İLK TÜRK, İLK MÜSLÜMAN OLDUM"Alsaran, "İngiltere'deki 3 kanaldan, hem Manş'ı hem Kuzey Kanalı'nı hem de Bristol Kanalı'nı geçtiğim için 'Orijinal Triple Crown' unvanını aldım. Bu da dünyada 45 yıl sonra üçüncü kez yapıldı. Bunu yapan üçüncü insanım ve en hızlı ben yapmış oldum. En yaşlı olan da benim. Bu ünvanı alınca Dünya Açık Su Yüzme Federasyonu, beni 2020 yılının en iyi performans adayları arasında gösterdi. Gösteren de WOWSA (Dünya Açık Su Yüzme Federasyonu) Başkanı Steven Munatones. Oylama Ocak ayının başında başladı. Pazar günü bitti sonuçlar da dün açıklandı. 12 aday arasından halk oylamasıyla rahat bir şekilde birinci oldum. Ülkemize büyük bir paye kazandırdım. Bu yüzden çok gururluyum. WOWSA'nın performans ödülünü kazanan ilk Türk, ilk Müslüman oldum. Neticede ülkemi tanıtmış oldum, çok mutluyum bu yüzden" diye konuştu.

"ANTRENÖRLÜKLER YAPIYORUM. TECRÜBELERİMİ GENÇLERLE PAYLAŞIYORUM"Hedefleri hakkında konuşan Alsaran sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefim Seven Ocean. Seven Ocean'ın 7 ayağı var. Bunun 4 tanesini yaptım. Geriye 3 tane kaldı. Japonya'da Tsugaru Kanalı var. Hawai'de Molakai Kanalı var. Bir de Yeni Zelanda'da Cook Boğazı var. Bu üç kanalı yaparsam Seven Ocean'ı tamamlayan 22'inci kişi olacağım. Fakat bunu yapan yine en yaşlı insan olacağım. Tabi yine rekor olarak geçecek. Bu arada antrenörlük yapıyorum. Tecrübelerimi gençlerle paylaşıyorum. Allah sıhhat sağlık verdikçe yüzmeye devam edeceğim."



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri