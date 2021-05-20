6. videoyu yayınlayan Sedat Peker'den Hürriyet gazetesi itirafı: Saldırıyı ben yaptırdım

Paylaştığı videolarla ülke gündeminden düşmeyen Sedat Peker, 6. videoyu yayınladı. Hürriyet gazetesine gerçekleştirilen saldırıyı kendisinin yaptırdığını itiraf eden Peker, "Delilleriyle anlatacağım. Aydın Doğan döneminde gazeteyi ben bastırttım. İsmini söylemeyeceğim bir milletvekili benden rica etti. Savcılar, alın size ikrar, itiraf ediyorum" sözlerine yer verdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 6. videoyu da yayınladı. 'Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür' başlıklı videoda Peker, kendi hikayesini anlattığını belirterek 2015 yılında Hürriyet gazetesine yapılan saldırılardan bahsetti.

"İSMİNİ SÖYLEMEYECEĞİM BİR VEKİL RİCA ETTİ"

Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı kendisinin yaptırdığını itiraf eden Peker, şunları kaydetti:

"Şimdi kendi yaptıklarımı, delilleriyle anlatacağım. Aydın Doğan dönemindeki Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı ben yaptırdım. İsmini söyleyemeyeceğim bir milletvekili geldi rica etti. AK Parti'nin gençlik kolları, Abdurrahim Boynukalın, milletvekili, spor bakan yardımcısıydı. Şu an hangi görevde bilmiyorum. O günlerde bir gazeteci sordu, 'Sizin bu işlerde adınız?' nedir diye sorunca 'yok, baskını Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca rahatladım' diyor. Adam da bunu yazmış, açın bakın. Bundan daha büyük delil olabilir mi? Savcılar bakın ikrar size, ben yaptırdım. Delil arıyorsanız, alın bakın delil, daha başka bir şey arıyorsanız telefon sinyallerine bakın" dedi.