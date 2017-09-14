6. Sivas Kitap Günleri Sona Erdi

Valilik, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin katkılarıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Sivas Kitap Günleri sona erdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kitap günlerinin sona ermesi dolayısıyla Buruciye Medresesi'nde değerlendirme toplantısı yapan Vali Davut Gül, Sivas Kitap Günleri'nin çıtasının her geçen gün yükseldiğini belirtti.



Etkinlik boyuncu 150 bine yakın kitap satıldığını aktaran Gül, "Kitap günleri gelişiyor. Bu sene geçen seneden daha iyi oldu. Bunu katılımcıların memnuniyetinde görüyoruz. Bunu söyleşiye gelen değerli misafirlerimizden duyuyoruz. Yayın evlerinden ve satılan kitaplardan görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Gül, programların çok iyi planlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"İlimizin değerlerine olabildiğince yer vermeye çalıştık. Yayın evlerini olabildiğince sizlerle buluşturmaya gayret ettik. Geçtiğimiz yıllarda İl Özel İdaresinin finansmanını karşıladığı kitap günlerini, bu sene belediyemiz ile ortaklaşa gerçekleştirdik. İçimiz çok rahat. Vatandaş memnuniyetini, Sivaslıların ilgisini burada görüyoruz. Dolayısı ile bu organizasyonu yapmaya devam edeceğiz. Bu organizasyon Sivaslılarla bütünleşti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise güzel bir hafta geçirdiklerini belirterek, önemli yazarların Sivaslılarla buluştuğunu ve kitap günlerinin festival havasında geçtiğini aktardı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da organizasyonda bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, kitap günlerinin hedefine ulaştığını kaydetti.