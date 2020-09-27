6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda öğrencilerine alfabeyi öğretiyor
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6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda öğrencilerine alfabeyi öğretiyor

27.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 09:08
6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda öğrencilerine alfabeyi öğretiyor

Küçükçekmece'de, 6'ncı sınıfa giden Gülistan Mustafa, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece bir gün okula giden minik öğrencilerine kartonlardan oluşturduğu sınıflarda ders veriyor. Öğrencilerine alfabeyi ve rakamları öğreten Gülistan, amacının onlara katkı sağlamak olduğunu söylüyor.

Küçükçekmece'de, 6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan Mustafa, apartmanların arasında karton masalardan oluşturduğu sınıfta minik çocuklara alfabeyi ve rakamları öğretiyor. Çocukların sıkılmaması içinde oyunlar oynatarak dersi renkli hale getiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar, ana okulları ve birinci sınıflar için haftada bir gün açıldı. Küçükçekmece'de 6'ncı sınıfa giden Gülistan Mustafa, haftada bir gün okula giden minik çocuklar için apartman boşluğunda kartondan sınıf oluşturdu. Oturduğu apartmandaki ve çevre apartmandaki çocuklara oluşturduğu kartondan masa ve sandalyelerde çocuklar alfabeyi ve rakamları öğretiyor.

6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda, öğrencilerine alfabeyi öğretiyor

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Gülistan Mustafa, çocuklara oyunlar oynatarak sıkılmamalarını sağlıyor. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı çocukların ders görüntüsü büyük ilgi gördü. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüler üzerine harekete geçen Küçükçekmece Belediyesi çocuklara destek olarak, kitap ve defter dağıttı.

6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda, öğrencilerine alfabeyi öğretiyor

ALFABE VE RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM

Çocukların minik öğretmeni Gülistan Mustafa, amacının onlara katı sağlamak olduğunu belirterek, "Çocuklar okula gidemiyor ben de dedim böyle bir şey yapalım. Alfabe ve rakamları öğretiyorum. Bazen de eğlenceli şeyler yapıyorlar" diye konuştu.

6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda öğrencilerine alfabeyi öğretiyor
6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda öğrencilerine alfabeyi öğretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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