6 Mayıs 2020 Çarşamba 31119 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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6 Mayıs 2020 Çarşamba 31119 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

6 Mayıs 2020 Çarşamba 31119 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
06.05.2020 08:53 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:53

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 6 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, 6 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 6 Mayıs 2020 ve 31119 sayılı Resmi Gazete...

6 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 132 sayfadan oluşan 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31119 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Medya ve Halkla İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ankara Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

KARARLAR

–– Biyogüvenlik Kararı (Karar No: 1)

–– Biyogüvenlik Kararı (Karar No: 2)

–– Biyogüvenlik Kararı (Karar No: 3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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