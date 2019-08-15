15.08.2019 11:19

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde "6. Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali" başladı.

Ara Güler caddesinde gerçekleştirilen açılış etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Şahin Yılancı, 16 Ağustos'a kadar sürecek festivalin bu yıl altıncısını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üç gün dolu dolu festival gerçekleştirileceğini ifade eden Yılancı, "Kelkit Vadisinin en güzel festivallerinden birini gerçekleştiriyoruz. Şebinkarahisar'ın kalkınmasına da kaktı sağlayan festivalimiz, içerisinde kültürü ve sanatı da barındırıyor." dedi.

Festival açılışına, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ile Ahmet Hamdi Çamlı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festivalde kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA