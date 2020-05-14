6 kişiyi öldüren baba ve oğullarına ceza yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 kişiyi öldüren baba ve oğullarına ceza yağdı

6 kişiyi öldüren baba ve oğullarına ceza yağdı "Pişmanız" dediler, 125 yıl hapse mahkum edildiler Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 yıl önce mal paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişiyi öldüren İlhami Yılmaz ve 2 oğlunun yargılanmasında karar çıktı.

6 kişiyi öldüren baba ve oğullarına ceza yağdı
14.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:44

6 kişiyi öldüren baba ve oğullarına ceza yağdı

"Pişmanız" dediler, 125 yıl hapse mahkum edildiler

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 yıl önce mal paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişiyi öldüren İlhami Yılmaz ve 2 oğlunun yargılanmasında karar çıktı. Baba İlhami Yılmaz müebbet ve 123 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırılırken, oğulları Emrah ve Fatih Yılmaz ise 125'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 9 Mart 2018'de Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. 7 yıl önce Mehmet Yılmaz ve İlhami Yılmaz kardeşlerinin çocukları arasında mal paylaşımından dolayı anlaşmazlık çıktı. 9 Mart 2018 günü Mehmet Yılmaz'ın oğulları Adem Yılmaz ve İbrahim Yılmaz, amcaları İlhami Yılmaz'ın işlettiği kereste atölyesine giderek amcalarından yeniden mal paylaşımı yapmasını, kendilerine yeni hisse vermesini istedi. İlhami Yılmaz ise yeğenlerinin taleplerini reddetti. Yılmaz'ın reddetmesi üzerine amca ve yeğenler arasında tartışma çıktı.

"Silahlı kavgada 6 kişi öldürüldü"

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İlhami Yılmaz ağabeyi ve yeğenlerini kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı kavgada Mehmet Yılmaz ile oğulları Ömer Yılmaz (41), Adem Yılmaz (34), İbrahim Yılmaz (30), Bahattin Yılmaz ile damadı Sedrettin Bahar hayatını kaybetti, torunu Ahmet Can Yılmaz ise ağır yaralandı.

Saldırı sonrası kaçan zanlı İlhami Yılmaz ve oğulları ise Kars karayolunda Karakut mevkiinde gözaltına alındı. İlhami Yılmaz ve oğulları sevk adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı aileden 6 kişi ise Horasan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Sanıklara ceza yağdı"

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davada İlhami Yılmaz, Fatih Yılmaz ve Emrah Yılmaz'a ceza yağdı. Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile davaya bağlanan baba ve oğulları "pişmanız" ifadesini verdiler.

Dava da İlhami Yılmaz, ağabeyi Mehmet Yılmaz'ı 'kasten öldürme' suçundan ağır müebbet hapis cezasına, aynı suçtan yeğenleri Bahattin, Ömer, İbrahim ile damadı Sedrettin Bahar'a karşı 4 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi. İlhami Yılmaz'a iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, müebbet hapis cezasını 25'er yıla düşürerek 4 kişiyi öldürmekten toplam 100 yıl hapis cezası verdi. Yeğeni Adem Yılmaz'ı tahrik altında öldürme eyleminden ise İlhami Yılmaz, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yeğenin oğlu Ahmet Can Yılmaz'ı yaralamaktan da 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. İlhami Yılmaz'a müebbet ve toplam 123 yıl 4 ay hapis cezası hükmedildi.

Fatih ve Emrah Yılmaz ise, amcaları Mehmet, kuzenleri Bahattin, Ömer ve İbrahim Yılmaz'ı öldürmekten, kuzenleri Adem Yılmaz'ı tahrik altında öldürmekten, Ahmet Can Yılmaz'ı yaralamaktan, ruhsatsız silah bulundurma suçundan toplam da 125'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

6 kişiyi öldüren baba ve oğullarına ceza yağdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Haber
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Konya'da esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Konya'da esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: 6 kişiyi öldüren baba ve oğullarına ceza yağdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 03:44:45. #1.14#
title