6 haftalık ömrü kalan annenin sözleri hüngür hüngür ağlattı: Çocuklarım beni hatırlasın istiyorum - Haberler
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6 haftalık ömrü kalan annenin sözleri hüngür hüngür ağlattı: Çocuklarım beni hatırlasın istiyorum

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de yaşayan Gemma Denham isimli kadının başına gelenler, başta tıp dünyası olmak üzere duyan herkesi şaşkına uğrattı. Daha önce rahim ağzı kanseri tanısı konan Denham'ın sırtından makat bölgesine doğru inen hafif bir ağrı yaşamasının ardından 6 haftalık ömrünün kaldığı tespit edildi. Doktorlar, kanserin sırt bölgesine doğru yayıldığını ve ağrının bu nedenle geliştiği bilgisini verdi. Denham ise çocuklarının kendisini hatırlaması için onlara güzel hatıralar bırakmak istediğini belirtti.

İngiltere'de ikamet eden 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Gemma Denham isimli kadına geçtiğimiz Mart ayında rahim ağzı kanseri tanısı konuldu. Denham, teşhisin ardından hemen tedavisine başladı. Tedaviye başlamasının üzerinden uzun bir süre geçmesiyle birlikte herhangi bir sorun yaşamayan genç kadın, bir sabah sırtından makatına doğru inen hafif sızıyla uyandı.

Genç kadın, ağrının hafif olması nedeniyle bunu kanser hastalığıyla bağdaştırmadı. Ancak durum sandığı gibi değildi. Ağrının üzerinden bir süre geçtikten sonra doktora giden Denham, acı gerçeği öğrendi. Genç kadının hastalığı, sırt bölgesi ve aşağılara doğru ilerlemişti.

6 haftalık ömrü kalan annenin sözleri hüngür hüngür ağlattı: Çocuklarım beni hatırlasın istiyorum

Doktorlar, genç kadının kanserinin ilerleyen boyutlara geldiğini ve 6 haftalık ömrünün kaldığını söyledi. Denham ise sırtında yaşadığı ağrıyı fazla büyük görmediği için yaşadıkları karşısında büyük üzüntüye uğradı.

6 haftalık ömrü kalan annenin sözleri hüngür hüngür ağlattı: Çocuklarım beni hatırlasın istiyorum

Annelerinin öleceği haberini henüz çocuklarıyla paylaşmadığını ifade eden Denham, şöyle konuştu: "Doktorlar, benim durumundaki kişiye kemoterapinin bile işe yaramayacağını söyledi. Ancak benim durumumdaki hastalarla ilgili yapılan bir deney varmış, ona katılıp katılmamak için testlere gireceğim"

6 haftalık ömrü kalan annenin sözleri hüngür hüngür ağlattı: Çocuklarım beni hatırlasın istiyorum

Çocuklarıma daha kötü haberi veremedim. Şu anki tek hedefim, beni güzel hatırlamaları için onlarla iyi vakit geçirmek. En büyük üzüntüm ise çocuklarımın bundan sonraki hayatına bensiz olarak devam edecekleri."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (3)
REALİST:NE DİYİM ÜZÜLDÜM HER ŞEY YARADANIN ELİNDE İNŞALLAH İYİLEŞİR. Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:Vala Allah her hastaya şifa versin. eski eşimde kanser. üzüldüm. :( Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
uCube :6 hafta mı? 6 ay mı? Allahtan ümit kesilmez. Allah büyüktür, belki de iyileşir. Sağlıklı günler. ;)) Cevap Yaz 0 70 Yayından Kaldır
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