6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki çocuğun annesi endişeli

Bilecik'te 6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki çocuğun annesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Anne, bu olaylardan sonra üstüne bir de bebeğini düşürdü.

Bilecik'te ikamet eden 15 yaşındaki Mert Keskin, 6 gün önce evden "Eskişehir'e gideceğim" diyerek ayrıldı. Bir daha oğlundan haber alamayan anne Canan Çatal'ın endişeli bekleyişi sürüyor. Çocuğunun eski eşini ziyaret için Eskişehir'e gittiğini söyleyen acılı anne, oğlunun bulunması için validen yardım istedi. Anne Çatal, "Lütfen yardım edin. Kimden yardım isteyeceğimi bilmiyorum. Valilikten, yetkililerden ve gerekli yerlerden yardım istiyorum. Herkesin evladı var. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Oğlunu gören veya hakkında bilgisi olanların polisi ya da 0535 748 3289 nolu telefon numarasını arayabileceğini aktaran anne Çatal, bayram öncesinde acısının dinmesini istediğini dile getirdi.

Oğlundan haber alamayan annenin 8 aylık hamile olduğu ve üzüntüden bebeğini düşürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA