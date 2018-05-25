6. Fetih Kupası'nın İlk Atışını Bilal Erdoğan Yaptı -2

OKÇULAR Vakfı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapıldı. Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, ilk oku atarak turnuvayı başlattı

Okçular Vakfı tarafından organize edilen "6'ncı Uluslararası Fetih Kupası"nın tanıtımı, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, içinde Tillakari, Uluğ Bey ve Şirdar medreselerinin bulunduğu Registan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Özbekistan Spor Bakanı Şoakram İsrailov, Özbekistan Turizm Bakanı Aziz Abdulhakimov, Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Başar Şen, Semerkant Valisi Turabcan Coraye, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Özbekistan Okçuluk Federasyonu Başkanı Cemalettin Babahanov ile Özbekistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Ümit Ahmet Can katıldı.

ERDOĞAN: ÜMMET ŞUURUNU İHYA ETMEK İSTİYORUZ

Semerkant'taki tanıtım alanında bir konuşma yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Burası aynı zamanda İslam dininin, İslami ilimlerin ve tarihin, Orta Çağ'ın gördüğü en büyük alimlerin yetiştiği bir beldedir. Uluğ Bey gibi nice alimler bu topraklarda yetişmişlerdir. Şimdi İslam medeniyeti belki aydınlık çağlarının epey gerisinde. ancak sanıyorum yeniden Buhara'dan, Semerkant'tan, Anadolu'dan, Endülüs'ten ilham alacak olursak, İslam medeniyeti yine çok büyük aydınlık çağları yaşamaya yakındır. Bunun ilk adımı da o eski birliğimizi yakalamak için bir araya gelmek, farklı vesilelerle kardeşliğimizi güçlendirmektir" dedi.

Bilal Erdoğan "Okçular Vakfı olarak geleneksel okçuluğumuzu tanıtmakla geçmişimizdeki aydınlık çağları, teknolojide, siyasette, ekonomide güçlü olduğumuz devirleri hatırlamak ve yeniden bir ümmet şuurunu, medeniyet şuurunu ihya etmek istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, Registan Meydanı'ndaki ziyaretlerinin ardından basına yaptığı açıklamada, özetle şunları söyledi:

"Fetih Kupası'nın 6'ncısını buradan başlatmayı uygun gördük. Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin çok güzel bir zeminde ilerlediği, yakınlaşmanın, kaynaşmanın arttığı bir döneme denk gelmesi bizim açımızdan manidar. Hem de Fetih Kupa'mızda sadece bir sportif aktivite olmanın ötesinde 50 ülkeden 500 sporcuyu hem olimpik hem makaralı hem de geleneksel okçulukta yarıştırdığımız çok önemli bir turnuva olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürümüze, geçmişimize, değerlerimize göndermeler yaparak başlatmayı hedefliyoruz her seferinde. Bu sene de Semerkant'tayız."

ERDOĞAN'A YÖRESEL KIYAFET GİYDİRİLDİ

Konuşmalardan sonra da katılımcılara icazetname hediye edildi. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'a da kendisine hediye edilen yöresel kıyafet Zerduci Coran giydirildi. Ardından Registan Meydanı'nda bulunan Uluğ Bey, Tillakari ve Şirdar Medreseleri de ziyaret edildi.

DÜNYANIN EN İYİ OKÇULARI İSTANBUL'DA YARIŞACAK

Aralarında dünyanın 50 ülkesi ve Türkiye'den olimpik ve geleneksel okçularının da bulunduğu 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek "6.Uluslararası Fetih Kupası"nda, 50 ülkeden dünyanın en iyi okçularının da aralarında bulunduğu 2 bin sporcu dereceye girmek için yarışacak. 26 Mayıs tarihinde Okçular Tekkesi'nde başlayacak müsabakalar, 29 Mayıs günü yapılacak finaller ile sona erecek.

İKİZ TURİST POLİSLER: TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ

Öte yandan Semerkant'ta uygulamaya yeni giren "turist polisliği" departmanında göreve başlayan Zuhra ve Fatıma Rahmatova kardeşler, Semerkant'a gelen turistlere yardımcı olduklarını söyledi. Yanlarında taşıdıkları sağlık çantaları ve kullandıkları elektrikli bisikletleriyle dikkat çeken ikiz kardeşler, Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade etti.