6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
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6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı

6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gündüz ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gündüz ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre Ekrem Demir'in evinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir'in evlerine de sıçradı. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen Yakup Sözen ve Salim Cesur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Aleyna Demir de Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayaklarında yanık oluşan Mustafa Demir ise bölgeye sevk edilen ambulansta tedavi edildi.

Yangının verdiği hasar ise gündüz ortaya çıktı. Yangında evlerin tamamen yandığı ve sadece tuğla kısımların kaldığı görüldü. Bölgede yangın ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
6 evin yandığı felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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