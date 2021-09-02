"6. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması"nın kazananları belli oldu

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması"nın ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması"nın ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.

Bu yılki teması "Sürdürülebilirlik" olan ve çeliği sanatla buluşturan eserlerin yer aldığı serginin açılışı MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erdemir'in Türkiye'deki üniversitelerin heykel bölümlerinde lisans ve lisans üstü eğitim alan öğrencilere yönelik düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması bu yıl iki aşamalı olarak yapıldı.

"Yarışma bu yıldan itibaren her yıl gerçekleştirilecek"

Ödül töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan MSGSÜ Heykel Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Çınar, yarışmaya bu yıl üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören 9 farklı üniversiteden 73 yarışmacının 97 eserle başvuru yaptığını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda iki yılda bir düzenlenen yarışma, öğrencilerin yoğun ilgi ve isteği üzerine bu yıldan itibaren her yıl gerçekleştirilecek." dedi.

Etkinliğin Heykel Bölümlerindeki öğrencileri motive eden ulusal çapta önemli bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli kıstaslarımız var. 1 metre gibi bir sınır koyuyoruz. Erdemir'in kendi üretimi malzemeleri kullanıyorlar. Yapılan üretimlerde bu yıl bir ön değerlendirme yaptık. 51 eser üretime hak kazandı. Bunların içinden 24 tanesini ödüle, 11 adedini ise sergilenmeye layık gördük. Öğrenciler ve okullar için çok kıymetli bir etkinlik. Öte yandan üniversite ve sanayi iş birliği adına da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Yarışmada 35 eser sergilenirken 24 eser ödüle değer bulundu

51 eser ilk aşamayı geçerken, final değerlendirmesinde 24 eser ödüle, 11 eser de yarışmanın Seçici Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulundu.

"Sürdürülebilirlik" temalı yarışmada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Ozan Dursun, "Exc" eseriyle birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın 2'ncisi "İleri" eseriyle Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Gülfidan Soyuğur olurken, üçüncülüğü ise "Rigor Mortis" eseriyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu kazandı.

Yarışmada ayrıca Aybike Keskin, Büşra Kara, Emrullah Örünklü, Büşra Kölmük, Muzaffer Tuncer mansiyon ödülü; Berke Uysal, İpek Yücesoy, Nisa Karaca, Özcan Karabulut, Sevdiye Cerrahoğlu, Okan Ünal, Bahar Posta, Burcu Özçelik "Jüri Özel Ödülü"; Saltık Doğa Özsar, Pelin Bulu Yılmaz, Sıtkı Eryılmaz, Cemil Olgun Can, Ergün Arslan, Elifnur Aydın, Eda Altınsoy, Ufuk Aydın ise "Erdemir Özel Ödülü" aldı.

Sergi, 8 Eylül'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz