6 davulu aynı anda çalıp, 23 Nisan coşkusu yaşattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 6 davulu aynı anda çalıp, 23 Nisan coşkusu yaşattı - Haberler
23 Nisan, Uşak, Güncel, Haber

6 davulu aynı anda çalıp, 23 Nisan coşkusu yaşattı

Uşak'ta 'Çılgın Davulcu' lakabıyla tanınan müzisyen Erkan Karagöz, korona virüsten (Covid-19) dolayı evden çıkamayan çocuklara aynı anda çaldığı 6 davulla 23 Nisan coşkusu yaşattı.

23.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:03
6 davulu aynı anda çalıp, 23 Nisan coşkusu yaşattı

Uşak'ta 'Çılgın Davulcu' lakabıyla tanınan müzisyen Erkan Karagöz, korona virüsten (Covid-19) dolayı evden çıkamayan çocuklara aynı anda çaldığı 6 davulla 23 Nisan coşkusu yaşattı. Karagöz'e evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik edenler ise eğlenceli anlar yaşadı.

Uşaklı müzisyen Erkan Karagöz (45) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları eğlendirmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla okullara giderek çocukları eğlendirdiğini belirten Karagöz, virüs salgınından dolayı kutlamaların iptal olmasıyla bu defa evlere gitmeye karar verdi. Karagöz, site içerisine kurduğu sistemle saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra, izleyenlere müzik ve dans eşliğinde 'davul şovu' yaptı. Bunun ardından 6 davuluyla birden site içerisindeki apartmanların önüne giderek başta çocuklar olmak üzere evlerindeki vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

"Çocukların eğlenceye ihtiyacı var"

Müzisyen Erkan Karagöz, Türkiye ve dünyada 6 davul çalan tek davulcu olduğunu ve rekorun kendisine ait olduğunu belirtti. Karagöz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra ben her sene Uşak'ta pek çok okulda farklı günlerde 23 Nisan programları yapıyordum. Yalnız bu sene, içinde bulunduğumuz virüs salgınından dolayı programlar ertelenince dedim ki 'ekibim ve kendi adıma evlere hizmet yapalım.' Çocuklarımız bizim canımız, ciğerimiz. Onların da eğlenceye ihtiyaçları var" dedi.

"Hem oynadılar hem alkışlarla tempo tuttular"

Çocukları eğlendirdiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Karagöz, "Mahallelere, sokaklara giderek her dairenin her evin önünde davul zurna çaldık, oynadık. Onları eğlendirerek 23 Nisan'ı kutladık. Çocuklarımızdan güzel tepki aldım. 'Çılgın davulcu Erkan ağabey' diyerek hem oynadılar hem de alkışlarla bana tempo tuttular. Bana da gurur verici onlara da. Bunu sağ olduğum sürece yapacağım" şeklinde konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Deniz Seki Ebru Şallı Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: 6 davulu aynı anda çalıp, 23 Nisan coşkusu yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 12:16:14. #1.14#
title