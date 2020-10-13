6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı

ABD'nin Utah eyaletinde bir puma, ormanlık alanda yürüyüş yapan bir kişiyi 6 dakika boyunca takip etti. Taş fırlatarak pumayı kaçırmayı başaran kişi, canını kurtarmayı başarabildi.