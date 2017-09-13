6 Bin TL'lik Telefonlarını Çaldıran İş Yeri Sahibi Sözünü Tuttu

İzmit'te mağazasına giren ve 6 bin TL değerindeki 2 telefonu çalan hırsızları yakalatana telefonları hibe edeceğini söyleyen iş yeri sahibi, tesadüfen sokakta dolaşırken hırsızlardan birini görerek yakalanmasını sağlayan oğluna telefonu hediye etti.



Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Hayati Dilek'e ait telefon mağazasına 26 Ağustos'ta yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahıs girmişti. Dükkana giren şahıslar 6 bin TL değerindeki 2 telefonu çalarak kayıplara karıştı. İş yeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sonrasında görüntüleri inceleyen iş yeri sahini Hayati Dilek, polis ekiplerine görüntüleri vererek şikayetçi olmuştu. Olayın arından hırsızları ihbar edene telefonları hibe edeceğini söyleyen Hayati Dilek, alışveriş sırasında hırsızlardan birini görerek yakalanmasını sağlayan 10 yaşındaki oğlu Saltuk Buğrahan Dilek'e telefonlardan birini hediye etti.



Annesiyle alışverişe çıkan oğlu, hırsızı yakaladı



Hırsızlardan birini parkta tesadüfen görüp tanıdıktan sonra babasına haber veren 7. sınıf öğrencisi Saltuk Buğrahan Dilek, "Annemle bayram alışverişine gitmiştik. Plazanın oradaki parkta adamı gördüm, kameradakilere benzettim. Adamı postaneye kadar takip ettik. Sonra babamı aradık. Babam da gelip buldu onları" dedi.



Hayati Dilek ise hırsızları yakalatan oğluna telefonlardan birini hediye ettiğini söyleyerek, "Oğlum beni arayıp hırsızlardan birini gördüğün söyledi. Hemen söylediği yere gittik. Giderken de hırsızları takip etmesini söyledim hırsızlar kaybolmasın diye. Plazanın oradaki parktan postanenin oraya kadar yürümüşler. Gittik baktık videodaki adamın aynısı, adam bizi görünce panikledi zaten. Hemen polise haber verip karakola teslim ettik. Şikayetimiz devam ediyor. Telefonu da hırsızı bulana hediye edecektik, oğlum buldu mal yabancıya gitmedi çocuğa hediye ettik telefonu" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Saraybahçe Polis Merkezi'ne teslim edilen yabancı uyruklu hırsızlık şüphelisi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ