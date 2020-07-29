6 bin liralık televizyon hırsızlığı kamerada 6 bin liralık televizyon hırsızlığı kamerada Kadıköy'de bir daireye girerek 6 bin lira değerindeki 2 televizyonu çaldığını iddiasıyla gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

6 bin liralık televizyon hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bir daireye girerek 6 bin lira değerindeki 2 televizyonu çaldığını iddiasıyla gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı. Televizyon hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü Ekipleri, Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan bir binada 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, G.A. isimli kadın şahsa ait 6 bin TL değerindeki 2 adet televizyonun çalınması olayını Ahmet Ö.isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli şahıs Fındıklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınırken, bahse konu televizyonlar ele geçirildi.

Şüpheli şahsın sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan televizyon hırsızlığına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli bir şahsın apartmana girdiği, bir süre sonra ise elinde televizyonla apartmandan ayrıldığı yer alıyor.

Kaynak: İHA