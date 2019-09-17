6 aylık hamile olan oyuncu Müge Boz, siyah bikinisiyle poz verdi
Yakın bir zaman önce Caner Erdeniz ile nikah masasına oturan ve şimdilerde 6 aylık hamile olan oyuncu Müge Boz, bikinili poz verdi.
Güzel oyuncu Müge Boz, 13 Haziran'da Barcelona'da Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girdi. Düğünden kısa bir süre hamile olduğunu duyuran Müge Boz, tatilde bikinili poz vererek bunu da takipçileriyle paylaştı.
"SENDROMSUZ PAZARTESİ"
6 aylık hamile olan ve şu sıralar eşiyle Bali'de tatil yapan Müge Boz, kumsalda çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına 'Sendromsuz pazartesi' notunu yazdı.
BAYRAMDA DA BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞMIŞTI
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Müge Boz, geçtiğimiz Kurban Bayramında da bikinili fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutlamıştı.