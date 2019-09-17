6 aylık hamile olan oyuncu Müge Boz, siyah bikinisiyle poz verdi

17.09.2019 07:24

Güzel oyuncu Müge Boz, 13 Haziran'da Barcelona'da Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girdi. Düğünden kısa bir süre hamile olduğunu duyuran Müge Boz, tatilde bikinili poz vererek bunu da takipçileriyle paylaştı.

"SENDROMSUZ PAZARTESİ"

6 aylık hamile olan ve şu sıralar eşiyle Bali'de tatil yapan Müge Boz, kumsalda çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına 'Sendromsuz pazartesi' notunu yazdı.

BAYRAMDA DA BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Müge Boz, geçtiğimiz Kurban Bayramında da bikinili fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutlamıştı.