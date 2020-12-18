6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak
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6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak

18.12.2020 07:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 07:54

Yaklaşık 6 aydır yeni koronavirüs vakasının görülmediği Yeni Zelanda'da Covid-19 aşısının tüm ülke vatandaşlarına ve komşu ada ülkelerine ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı. 4 farklı firmayla anlaşma yapan hükümet toplamda 18 milyon doza yakın aşı satın alacak.

Başbakan Jacinda Ardern, hükümetin yaptığı çalışmalar doğrultusunda isteyen vatandaşların ücretsiz bir şekilde aşı olabileceğini söyledi.

KOMŞU ÜLKELERE ÜCRETSİZ DAĞITACAK

Ardern bunun yanında yaklaşık 5 milyon olan ülke nüfusunun yanı sıra söz konusu aşıların komşu ülkeler Tokelau, Cook Adaları, Niue, Samoa, Tonga ve Tuvalu'ya da ücretsiz temin edileceğini kaydetti.

"AŞILAMA ÇALIŞMALARI HAFTALAR DEĞİL AYLAR SÜREBİLİR"

Euronews'in haberine göre; Ardern, "Bugüne kadar tüm dünya ülkeleri ve tüm gezegen nüfusu aynı anda aşı yaptırmamıştı. Aşılama çalışmaları haftalar değil aylar sürebilir. Ancak yaptığımız ön aşı alımları sonrası Yeni Zelanda iyi bir konumda. Güvenlik sorunları çözülür çözülmez aşı kampanyasını başlatacağız. " diye konuştu.

4 FİRMADAN 18 MİLYON DOZ AŞI ALACAK

Aşı kampanyası kapsamında Pfizer-BioNTech, Janssen Pharmaceutica, Novavax ve Oxford-AstraZenica gibi 4 farklı firmayla anlaşma yapan Yeni Zelanda hükümeti toplamda 18 milyon doza yakın aşı satın alacak.

Aşıların etkili olabilmesi için her bir bireye 2 doz yapılması öngörülüyor. Bu da, 9 milyon kişiye yetecek kadar aşı alındığı anlamına geliyor.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yeni Zelanda'da 28 Şubat'ta ilk Kovid-19 vakasının bildirilmesinden bu yana 25 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam 2 bin 100 vaka bildirildi.

6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak
Haber Yorumları (2)
LANET FEDERAL: Yalancı ne olsun.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
: Kulliyen yalan! Yeni Zelanda vaka sayısı 2-10 arası!
Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
500
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