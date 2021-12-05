6 AY ÖNCE KARGANIN GİRDİĞİ DÜKKANA BU DEFA DA GÜVERCİN GİRDİ

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - -Güvercinden korktu, montunu başına geçirdi

Ali Kerem BENGİ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ - ÜSKÜDAR'da 6 ay önce karganın girdiği ve korku dolu anlar yaşanmasına neden olan telefon bayine bu defa güvercin girdi. İş yeri sahibi ile müşterilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Üsküdar'da bir telefon satışı ve tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. 6 ay önce bir karganın girdiği ve korku dolu anlar yaşanmasına neden olan iş yerine bu defa müşterilerin de olduğu sırada güvercin girdi. Kanatlı hayvanlara karşı fobisi olan iş yeri sahibi Celil Koçak güvercini görünce ne yapacağını şaşırdı. Önce güvercinden korunmak için masanın altına girdi. Daha sonra da masanın altından çıkarak koltuktaki montunu alıp kafasını örttü. Müşterilerden biri ise o güvercini kısa sürede dışarıya çıkarmaya başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydına yansıyan konuşmada iş yeri sahibinin "Gönder ağabey, o kuşu buradan, Gitti di mi o kuş? Bu olay dükkanda iki oldu.' dediği duyuluyor.

SANKİ BANA DOKUNACAKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

O anlarda ne hissettiğini söyleyen Koçak,"Güvercin değil de uçan hayvan görünce hoşlanmıyorum. Kanatları falan hoşuma gitmiyor. Sanki bana dokunacakmış gibi hissediyorum. Bana zarar verecekmiş gibi düşünüyorum. Küçüklüğümden belli gelen bir korku bu. Benim de bir fobim bu korkuyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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