Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı
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Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı

28.11.2020 10:36 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:58
Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı

Edirne'de imam, sabah namazı için gittiği 591 yıllık Şahmelek Camii'nin halini görünce şok oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, caminin ışıklarının kırıldığını ve çeşmesine zarar verildiğini tespit etti. Cemaat üyelerinden bir vatandaş ise 2 gün önce de benzer bir olayın yaşandığını söylerken, tarihi yapıda yalnızca bir kasket bulundu.

Sabah namazını kıldırmak için Osmanlı döneminden kalan ve Rumeli Beylerbeyi Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan 591 yıllık Şahmelek Camii'ne gelen imam karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Caminin aydınlatma ışıklarının kırıldığını gören imam, cami etrafında yaptığı incelemede birçok malzemeye zarar verildiğini belirleyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı

CAMİYİ TALAN ETMİŞLER

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, caminin dış cephesinin aydınlatmalarının zarar gördüğünü, kamera açılarının değiştirildiğini, cami bahçesinde bulunan çeşmeye zarar verildiğini, caminin tabelalarının söküldüğünü ve ayrıca dış cephesinde bulunan orta alana kasket asıldığını tespit etti.

Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı

İKİ GÜN ÖNCE DE ZARAR VERİLMİŞ

Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timi tarafından camide yapılan incelemenin ardından kasket ve tabelalar da detaylı inceleme yapılmak üzere el konuldu. Cami cemaatinden Feyzullah Işık, iki gün önce de camiye zarar verildiğini söyledi.

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Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı
Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı
Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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