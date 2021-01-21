6. Arel Medya Ödülleri sona erdi

6. Arel Medya Ödülleri 'Yılın En'leri' ödüllerini sahiplerine düzenlediği törenle verdi. Törene Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, radyo programcısı Nihat Sırdar, komedyen Hasan Can Kaya, Kafa Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayça Derin Karabulut ve ekibi, Müzisyen Uğur Uras, Tohum Otizm Vakfı, Sözcü Gazetesi adına muhabir Hande Zeyrek ve Cazkolik.com sahibi Feridun Ertaşkan katıldı.

Arel Medya Ödülleri'nde binlerce öğrencinin arelnews.com üzerinden katıldığı oylamanın sona ermesiyle, başlayan ve üç gün süren ödül töreni tamamlandı. 18 Ocak'ta İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey'in konuşmasıyla başlamıştı.

Törenin ikinci gününde 'En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' kategorisinde Tohum Otizm Vakfı, 'En İyi Şarkı' kategorisinde ise İkiye On Kala müzik grubu ödüllerini aldı.

Son gününde ise 'Yılın En İyi Youtube Yayıncısı' kategorisinde Hasan Can Kaya ödülünü alırken, 'Yılın En İyi Radyo Programı' kategorisinde ödüle uzanan Nihat'la Sivrisinek programıyla Nihat Sırdar oldu. 'Yılın Dergisi' ödülünü Kafa Dergisi adına kabul eden Kafa Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayça Derin Karabulut olurken, 'En İyi Dijital Radyo' ödülünü ise Cazkolik.com adına radyonun sahibi Feridun Ertaşkan kazandı.

ÖDÜLLERİ ÖĞRENCİLER ÜRETTİ

Yılın En'lerinin aldığı ödüller, üniversitenin POTKAM laboratuvarlarında öğrenciler tarafından hazırlandı. Geri dönüşüm maddeleriyle 3 boyutlu yazıcılarda hazırlanan ödüller, tören önce katılımcılara, sertifikalarıyla birlikte iletildi.

HASAN CAN KAYA'DAN MÜJDE

Törende açıklamalarda bulunan Hasan Can Kaya, "Daha önce açıklamamıştım. İlk kez buradan duyuruyorum. Youtube'ta Konuşanlar TV'de, 3 farklı projemiz hayata geçecek. Bir çizgi film hazırlığındayız. Bunun yanı sıra bir dizi bir de mizah programı birkaç aya kadar izleyicilerle olacak" dedi.

RIDVAN DİLMEN, MESUT ÖZİL'İ DEĞERLENDİRDİ

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise "Mesut Özil'i yalnızca iyi bir futbolcu olarak düşünmeyin. Ülkemiz çok iyi bir insan kazandı" ifadelerini kullandı.

NİHAT SIRDAR: KAFA RADYO'DAKİ İLK ÖDÜLÜMÜZ

Nihat Sırdar da "Kafa Radyo'ya geçtikten sonraki ilk ödülümüzü aldık. Radyo Arel'de de bir programda sizlerle birlikte olmayı çok isterim" diye konuştu.

OKAN BURUK: BAŞARILARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Akhisar Belediyespor'da Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Başakşehir'le ligin şampiyonu olduk. Bu başarılarımızı sürdürmek en büyük hedefimiz" dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ÖĞRENCİLER BİZİ MUTLU ETTİ

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da "Ödül aldığımız için çok mutlu olduk. Başarılarımızın üniversite öğrencileri tarafından takdir edilmesi bizlere ayrı bir mutluluk yaşattı. Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sözcü gazetesi adına ödülü alan muhabir Hande Zeyrek ise, öğrencilere teşekkür etti. Zeyrek, "Sözcü Gazetesi, halkın gazetesi. Gençlerin bizleri okuyor olması umut verici" değerlendirmesinde bulundu.

TOHUM OTİZM VAKFI: VARLIĞINIZLA GÜÇ VERİYORSUNUZ

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş da "Üniversite nezdinde böyle bir konuda ödül almak bizim için gurur verici" ifadelerini kullandı. Otizme dikkat çekmek istediklerini ve bu uğurda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kardaş, "Bu çalışmaları sürdüreceğiz. Sizlerin yanımızda olması güç veriyor" dedi.

İKİYE ON KALA: KAMPÜSTE BULUŞMAK ÜZERE

İkiye On Kala grubunu kuran Uğur Uras ise, ödülden dolayı öğrencilere teşekkür etti. Pandemi sonrası kampüse gelerek öğrencilerle bir arada olmak istediğini ifade eden Uras, "Yaşam kişisel bir konu. Bu nedenle öğrencilere tavsiye vermektense, kendi diledikleri gibi, huzur ve başarılı bir yaşam sürmelerini dilerim" diye konuştu.

CAZKOLİK.COM: CAZ MÜZİĞE İLGİ SEVİNDİRİCİ

Cazkolik.com'un sahibi Feridun Ertaşkan da törene katılım sağlayarak, öğrencilerin ilgisi için teşekkür etti. Ertaşkan, "Caz müzik dünya üzerinde gelişen bir kültür. Bir üniversitenin bu kültürün farkında olması ve ödüllendirmesi çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı