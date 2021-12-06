6 Aralık İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu - Haberler
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6 Aralık İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu

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6 Aralık İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, 6 Aralık İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 6 Aralık 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde...

09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 15°C ve parçalı bulutlu bekleniyor.

12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 17°C ve parçalı bulutlu bekleniyor.

15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 15°C ve parçalı bulutlu bekleniyor.

18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 14°C ve parçalı bulutlu bekleniyor.

21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 13°C ve parçalı bulutlu bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 7 Aralık Salı günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 11°C ve en yüksek 16°C derecedir. Yarın için hava gök gürültülü sağanak yağışlı beklenmektedir. Nem oranı en düşük %73ve en yüksek %92'dir.

6 Aralık İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumuİstanbul 5 günlük hava tahmini

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Meteoroloji'den 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı uyarısı

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