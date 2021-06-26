59 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde, 59 yaşındaki adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, 59 yaşındaki adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Gürsu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'nde Turgay Arslan'ın (59) kereste satışı yapan iş yerinde hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Arslan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Arslan'ın cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Arslan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci