5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanun ne zaman çıkarıldı? 5816 sayılı kanun maddeleri
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5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanun ne zaman çıkarıldı? 5816 sayılı kanun maddeleri

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun adı ile bilinen 5816 sayılı kanun amacı nedir? 5816 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi? Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhine yapılan eylemler sonucu verilecek cezaları ve ayrıntılarını belirleyen 5816 sayılı kanun maddeleri haberimizde.

5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanun ne zaman çıkarıldı? 5816 sayılı kanun maddeleri
31.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:51

Gazi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde işlenen suçlar ile ilgili uygulamaya konan 5816 sayılı kanun, 5 maddeden oluşuyor. Son dönemde Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun detayları araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, detaylar...

5816 SAYILI KANUN NEDİR?

Atatürk'ün şahsına hakaret eden, aşağılayıcı sözler söyleyen, büstünü, eserlerini tahrip eden ya da bunların yapılmasını teşvik edenlerın soruşturulmasında göz önünde bulundurulan kanundur.

5816 SAYILI KANUN MADDELERİ

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile

cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten

kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya

umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa

verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

5816 SAYILI KANUN NE ZAMAN ÇIKARILDI?

Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenen suçlara yönelik uygulamaya konan kanun, 25 Temmuz 1951'de kabul edildi. Kanun 31 Temmuz 1951'de de Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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