5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanun maddeleri nelerdir? Atatürk'ü koruma kanununu kim çıkardı? Atatürk'ü koruma kanunu nasıl ve neden çıktı?

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5816 SAYILI KANUN NEDİR?

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun veya 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951'de kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti kanunudur. Konusu, ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenecek suçlardır.

5816 SAYILI KANUN MADDELERİ NELERDİR?

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile

cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten

kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya

umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa

verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNUNU KİM ÇIKARDI?

Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951'de Demokrat Parti iktidarınca çıkarılmıştır.

ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU NASIL VE NEDEN ÇIKTI?

Atatürk'ü Koruma Kanunu, Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artması nedeniyle 25 Temmuz 1951'de Demokrat Parti iktidarınca çıkarılmıştır.

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