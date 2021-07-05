58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara konuk oyuncu olarak dönen Aydan Şener, tatil pozlarıyla ağızları açık bıraktı. 58 yaşındaki oyuncunun düzgün fiziği gençlere taş çıkarttı.

Türk sinemasında çok önemli bir yeri olan oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Şener, tatil pozlarını paylaştığı gönderisine, "Tüm dileklerinizin gerçekleşeceği çok mutlu bir hafta dilerim hepinize" notunu da düştü. 58 yaşındaki oyuncu, yaşına rağmen fit fiziğiyle gözleri üzerine çekti.

BOMBA YORUMLAR GELDİ

Son hali ile kendine hayran bırakan Şener'e takipçileri, "Yaş aldıkça güzelleşiyor", "Yıllar sizi teğet geçmiş", "Yıllara meydan okuyor", "Yeşilçam'ın en güzel kadını" yorumlarında bulundu.

İşte Aydan Şener'in tatil pozları;

58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü
58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü
58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü
58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü
Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi
Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Şevval Sam Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Cüneyt Çakır Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 00:08:58. #1.14#

title