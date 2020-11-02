58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in enkazdan yaralı çıkarılması - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu
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58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in enkazdan yaralı çıkarılması - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu

02.11.2020 01:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:49

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'deki depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in enkazdan yaralı çıkarılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'deki depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in enkazdan yaralı çıkarılmasının ardından açıklamalarda bulundu

58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in enkazdan yaralı çıkarılması - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu
58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in enkazdan yaralı çıkarılması - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu
58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in enkazdan yaralı çıkarılması - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu
58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in enkazdan yaralı çıkarılması - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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