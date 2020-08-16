57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri (3)
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57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri (3)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden adalet, barış, sevgiyi öğreten, coğrafyamızı ilim irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

16.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 16.08.2020 22:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden adalet, barış, sevgiyi öğreten, coğrafyamızı ilim irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Çilehane mevkisindeki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 57'nci Ulusal, 31'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısıtlı sayıda konuğun katıldığı etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi sahne aldı.

"2020 Yılı 27'nci Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü"ne layık görülen Hızır Avusturya Derneği Başkanı Zöhre Doğan'a ödülünü takdim eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kürsüye geldi.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin, Anadolu'ya, sevgi ve barış getirdiğini, o asırlarda çeşitli sıkıntılarla yüz yüze olan halkın ilimle tanışmasını sağladığını belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin asırlar sonra da yaşıyor olmasının, onun evrensel düşüncesinden kaynaklandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hacı Bektaş Veli, bu topraklarda dedi ki 'en yüce servet ilimdir', 'düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu', 'alimler hem arıdır hem arıtıcı', 'en büyük keramet çalışmaktır', 'dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' dedi. Adaleti söyledi, tevazuyu öğütledi, bilime ve alime önem vermemiz gerektiğini öğretti." şeklinde konuştu.

İnsanlığa yön veren sözleri günümüzden yüzyıllar önce söyleyen Hacı Bektaş Veli'nin dünyanın ortak değeri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tarih sancılanmadan Hacı Bektaş Veli'ler doğmaz. Dünyanın 13'üncü yüzyılda çektiği sancı anlaşılmadan ne Hacı Bektaş Veli'yi ne Mevlana'yı ne Derviş Yunus'u ne Ahi Evran'ı anlayabiliriz. 11 ve 12'nci yüzyıllarda Haçlı saldırılarıyla uğraşmak zorunda olan Türk-İslam coğrafyası, 13'üncü yüzyıla gelindiğinde Moğol istilası ile tarumar edilmişti. Ne hak ne adalet vardı, ne barış vardı ne de alime saygı. Ölümün kol gezdiği bu coğrafyada inançlar üzerinden düşmanlıklar ve talan vardı. Hacı Bektaş bu topraklara az önce bahsettiğim değerleri getirdi. Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden adalet, barış, sevgiyi öğreten, coğrafyamızı ilim irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum."

Programda Nevşehir Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da konuşma yaptı.

Altıok, konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na plaket takdim etti.

Tören, Erdal Erzincan'ın verdiği konserle sona erdi.

Kılıçdaroğlu'nun ilçedeki ziyaretlerinden notlar

İlçedeki programına beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile Hacıbektaş Belediyesini ziyaretle başlayan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Altıok'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Çevre düzenlemesi yapılan tarihi Kadıncık Ana Evi'nde incelemede bulunan Kılıçdaroğlu, Serçeşme Parkı'nı hizmete açtı.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve türbesini de ziyaret etti.

57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri (3)

Kaynak: AA

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