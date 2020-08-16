57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri (2)
"57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" düzenlendi.
16.08.2020 21:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:55
"57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" düzenlendi. Etkinlikler kapsamında CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş'ı Veli'nin türbesini ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, 57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin düzenlendiği konferans salonuna geçti.
Kaynak: AA