57 suç kaydı olan yaşı küçük iki 'tırnakçılık' şüphelisi yakalandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 ayrı markette 'tırnakçılık' yöntemi ile para çalan 2 şüpheli yakalandı. 57 suç kaydı olan yaşı 18'den küçük iki kızın para çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 27 Eylül'de 3 ayrı markette yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler, girdikleri marketlerde 'tırnakçılık' yöntemi ile para çalan iki şüphelinin kimliğini tespit etti. H.P. ve Z.P. isimli şüpheliler çaldıkları 570 TL ile yakalandı. H.P.'nin 30, Z.P.'nin ise 27 suç kaydı olduğu öğrenilirken, yaşları 18'den küçük olan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan H.P. ve Z.P.'nin 'tırnakçılık yöntemi' ile para çaldıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.