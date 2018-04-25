Muğla'da, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Zıpkınlar Komando Taburu, özel harekat polisleri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler, vatandaşlar ile Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Ağrı ve Hakkari'den gelen öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Atatürk Anıtı önünde başlayan ve Şehitler Anıtı'nda sona eren yürüyüşte, 2 bin metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı, Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri taşındı.

Katılımcılara lokma ikram edildi.

Muğla Vali Yardımcısı Fikret Çavuş, yaptığı açıklamada, 57. Alay'daki 600'ün üzerindeki askerin tamamının şehit olduğunu söyledi. Çavuş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale şehitlerini anmak, onları yad etmek için her yıl düzenlediği 57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne bizler de destek verdik." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin canla ve kanla kurulduğunu aktaran Çavuş, bayrak, vatan ve birlik için hala mücadele edenlere minnettar olduklarını dile getirdi.