56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı

11.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:05

56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir'de başladı.

56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı

BALIKESİR - Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir'de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrası alınan kararlar sıkı tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de bir denetimle uygulanmaya devam ediyor. Cuma akşamı saat 21: 00 itibariyle başlayıp Pazartesi sabah 05: 00'a kadar sürecek olan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma yasağı Balıkesir ilinde de an itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca polis ekipleri şehrin belirli noktalarında yasağa uyulması konusunda sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı
56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı
56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı
56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı
56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı
56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı
56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

56 saatlik sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı
56 saatlik sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı
Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı
Muş'ta 56 saatlik kısıtlama başladı
56 saatlik kısıtlamaya 2 saat kala E-5 karayolunda trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlamaya 2 saat kala E-5 karayolunda trafik yoğunluğu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Demet Özdemir Sermiyan Midyat
Spor Neymar Falcao Sörloth Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 56 saatlik yasak Balıkesir'de başladı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:05:35. #1.14#
title