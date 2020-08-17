56 nerenin plaka kodu? 56 plakası nereye ait, hangi şehir? Siirt ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 56 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 56 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, kara yollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 56 plakasının detaylarını aktaralım.

56 NERENİN PLAKA KODU?

56 plakası hangi şehre ait : Siirt

56 plakası Siirt iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 56 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Siirt şehrine ait demektir. Siirt'in plakası 56'dır. Peki Siirt ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

SİİRT İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 56 olan Siirt'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Siirt'in hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 56 Siirt plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Siirt Merkez ilçesi plaka harfleri :

56 AC 001 - 56 AZ 999

56 D 0001 - 56 D 999

56 DA 001 - 56 DA 999

56 M 0001 - 56 M 1000

56 T 0001 - 56 T 1000

Kurtalan ilçesi plaka harfleri :

56 KA 001 - 56 KZ 999

56 M 1001 - 56 M 1500

56 T 1001 - 56 T 150

Sonuç itibariyle 56 plakası Siirt şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

SİİRT PLAKA KODU KAÇTIR?

Siirt ilimizin plaka kodu 56'dır. Yollarda gördüğümüz 56 plakalı arabalar Siirt şehrine ait demektir.

SİİRT TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?